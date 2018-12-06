الفيوم غرقت "في شبر مية" بسبب الأمطار ومصرع عامل صعقا بالكهرباء

ضربت موجة من الطقس السيء محافظة الفيوم؛ مساء أمس الأربعاء، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وتسبب هطول الأمطار بغزارة في إغراق الشوارع والأزقة وتحويلها إلى برك ومستنقعات.



وكانت أكثر الشوارع تأثرا هي الشوارع غير "المسفلتة" والتي تحتوي على كميات من الأتربة تحولت بفعل الأمطار إلى تلال من الطين والوحل واضطرت أغلب المحلات التجارية إلى غلق محالها بعد أن خلت الشوارع من المارة.



وشهدت اغلب المدارس ارتفاع كبيرا وملوحظا في نسبة الغياب بين التلاميذ والطلاب اليوم الخميس؛ بسبب سوء حالة الشوارع وبرك المياه ومستنقعات الوحل التي كادت ان توقف الحياة تماما بمدينة الفيوم ومراكزها.



وشهد مركز إطسا حادثا مأساويا حيث لقي عامل شاب مصرعه صعقا بالكهرباء بسبب ملامسته لقطعة حديدية مثبتة بأحد المحال الملاصقة لعمود إنارة مما تسبب في صعقه بالكهرباء ووفاته في الحال وسط ذهول المواطنين الذين أبلغوا مأمور مركز شرطة اطسا وبالانتقال والفحص تبين الضحية يدعي حمادة جمعة عبد الحميد 29 سنة عامل ومقيم دفنو دائرة المركز.



تم نقل الجثة إلى المشرحة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8492 إداري اطسا واحاله اللواء خالد شلبي مدير الأمن الي النيابة التي تولت التحقيق.

