20 سيارة إطفاء تسيطر على حريق بمستودع شركة "الإسكندرية للبترول"

تمكنت إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، بالتنسيق مع القوات المسلحة من السيطرة على حريق نشب في أحد مستودعات المواد البترولية التابعة لشركة "الإسكندرية للبترول"، في منطقة وادي القمر غرب المدينة، دون وقوع إصابات.



وكان مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية يفيد باندلاع حريق داخل أحد المستودعات بشركة الإسكندرية للبترول، وعلى الفور، تم الدفع بـ 20 سيارة إطفاء تابعة لقوات الحماية المدنية وشركات البترول والقوات المسلحة، للسيطرة على الحريق وعزل المنطقة، لعدم انتقال النيران لأماكن أخرى.



وقد أخطرت النيابة العامة بالحادث، وقررت انتداب مهندس فني لبيان سبب الحريق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري.