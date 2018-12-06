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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:43 ص

مورينيو يتهم بوجبا بالتخاذل

البرتغالي جوزيه مورينيو
البرتغالي جوزيه مورينيو
أ ش أ
dostor.org/2424605

انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لاعب الفريق، الفرنسي بول بوجبا واتهمه بالتخادل.

ووجه مورينيو إلى بوجبا كلمات حادة حين تم سؤاله عن سبب غيابه (بوجبا) عن تشكيل مواجهة آرسنال أمس.

وقال مورينيو في تصريح نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لا يوجد مكان لأولئك غير المستعدين لتقديم كل ما عندهم يجب أن نكون أقوياء ولدينا الثقة والوحدة لخلق جو من التعاطف مع مشجعينا من خلال اللعب بالقلب والعاطفة وتقديم كل ما نقدر عليه".

وتعتبر علاقة مورينيو وبوجبا واحدة من نقاط الحوار المثيرة للجدل في موسم مانشستر يونايتد الحالي، خاصة أن التقارير أشارت مؤخرًا إلى أن مورينيو وصفه بالفيروس عقب التعادل أمام ساثهامبتون.

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