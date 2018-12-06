القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

07:13 م

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
06:31 م

الان بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وبرنلي اليوم مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين
محافظات
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:42 ص

المكتب التنفيذي للوزاري العربي للسياحة يجتمع بالإسكندرية الأحد

المكتب التنفيذي للوزاري
أ ش أ
dostor.org/2424604

يعقد المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، دروته العادية الثالثة والعشرين، يوم الأحد المقبل، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء (مصر والأردن وتونس وليبيا والمغرب والبحرين والعراق) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة السياحة والنقل بالجامعة العربية، في تصريح للصحفيين اليوم الخميس، إن المكتب التنفيذي سيناقش مشروع جدول أعمال الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتي ستعقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل بالبحري بالإسكندرية، يوم الاثنين المقبل، وإعداد مشاريع القرارات بالبنود المعروضة على جدول الأعمال والتي تتضمن العديد من الموضوعات الهامة وفي مقدمتها مشروع الرؤية المقترحة لتفعيل العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية.

وأضافت أن المجلس سيناقش مبادرة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية والخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية.

وقالت إنه من المنتظر أن يقر المجلس مشروع الرؤية المقترحة في هذا الشأن تمهيدا لعرضها على الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب يوم الثلاثاء المقبل لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت الشهر المقبل للموافقة عليها والعمل بمضمونها.

وأوضحت أن المجلس سيناقش أيضا دعم الاقتصاد الفلسطيني تنفيذا للقرار الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ100التي عقدت في 24 أغسطس 2017 والذي يتضمن دعم المجالس الوزارية المتخصصة كل في مجال تخصصه إلى زيادة الدعم المقدم إلى دولة فلسطين.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضا مناقشة "التنمية المستدامة 2030 في قطاع السياحة بالمنطقة العربية وذلك لإعداد تقرير يضم جهود وزراء السياحة العرب في هذا الشأن وتضمينه في التقرير المرحلي حول جهود جامعة الدول العربية في مجال التنمية المستدامة.

وأضافت أن المجلس سيناقش تفعيل محور المعلومات والإحصاءات السياحية لدعم الإستراتيجية العربية للسياحة حيث لا يتوفر إطار مؤسسي أو تنظيمي معين يتضمن تبادل البيانات السياحية بين الدول العربية ما ينتج عن ذلك من صعوبات نتيجة عدم وجود قاعدة بيانات مترابطة للمعلومات والبيانات والإحصاءات التي تغطي كافة الجوانب السياحية في كل دولة عربية.

وأوضحت أن المجلس سيناقش معايير جودة وكالات السياحة والسفر في الدول العربية وهي معايير موضوعة من قبل المنظمة العربية للسياحة لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية في البلدان العربية نظرا لظروف المنافسة الدولية وانفتاح الأسواق، الأمر الذي يتطلب توعية القطاعات السياحية بأهمية الجودة في تلك الخدمات لكي يكون لها مكان في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يوافق المكتب التنفيذي على تلك المعايير في ضوء تفويض صادر له من المجلس الوزاري العربي للسياحة في هذا الشأن.

كما يناقش المجلس تحديات الأمن السياحي العربي وآليات المواجهة ودور الإعلام الأمني في نشر الثقافة الأمنية في المجال السياحي، إلى جانب دور المنظمة العربية للطيران المدني في دعم السياحة العربية ووضع آليات لاستكشاف المناطق الجديدة التي يتوفر فيها المتطلبات السياحية والعمل على تسويقها، فضلا عن مشاركة المجالس الوزارية العربية المتخصصة في "أكسبو 2020 دبي" وذلك لإعداد تصور متكامل حول مشاركة الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات التابعة لها في تلك الفعاليات.

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

بالصور.. مصابو أتوبيس الإسكندرية يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة للحادث

الآن

شريهان.. أبرز المحطات فى حياة حسناء هوليود الشرق

انهيار عقار قديم بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية

حريق هائل بإحدى شركات البترول بالإسكندرية

صيادو نهر النيل: مفيش زريعة وبندور على شغل تانى ناكل منه عيش

ads
الأكثر قراءة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

البترول تعلن حالة الطوارئ بعد حريق شركة الإسكندرية

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

جمارك الإسكندرية: 3.2 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

البترول تعلن حالة الطوارئ بعد حريق شركة الإسكندرية

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

جمارك الإسكندرية: 3.2 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها

كشكول

تعليم الهرم تعلن عن مسابقة جديدة لطلاب الشهادة الاعدادية

أصول الدين تعقد لقاءات إذاعية مع الطلاب المكفوفين

«الوزراء» ينشر انفوجراف يوضح 10 معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى

الدراسات الإسلامية بـ"المنوفية" تشارك فى حملة مليون صحة

بالصور.. طلاب عين شمس يشهدون فعاليات معرض "إيديكس - 2018"

الأمصار

لبنان يقرر شكوى إسرائيل في مجلس الأمن

الخارجية السعودية تتقدم بالعزاء في وفاة جورج بوش الأب

للمرة الأولى من 28 عام أمريكا تعيد تواجدها الدبلوماسي في الصومال

الأمير ويليام وكيت يحتفلون بالكريسماس في قبرص

الحكومة اليمنية: المفاوضات مع الحوثيين سبتدأ في ستوكهولم يوم الخميس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

عدسة مصور تلتقط أحد أندر الحيوانات فى العالم

دراسة: تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل تُسبب الإصابة بأمراض خطيرة

دراسة تحذّر: ذوبان غطاء غرينلاند الجليدي يهدد الأرض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تطوير اختبار لبكتيريا "الكلاميديا" يقدم النتائج خلال 30 دقيقة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎