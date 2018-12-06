كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت معظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، ازدحاما وكثافات مرورية، وذلك وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة سير السيارات، ورفع أي معوقات، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.



فشهد الطريق الزراعي المؤدي إلى بنها والأقاليم كثافات مرورية، وكذلك الأمر في الطريق الدائري من نفق السلام وحتى المرج شهد تكدسات مرورية، وشهد طريق الأوتوستراد نحو الأباجية كثافات مرورية عالية، أيضا شهد محور جوزيف تيتو المؤدي إلى النزهة ومصر الجديدة، كثافات مرورية كذلك في الطريق الدائري عند منزل مصر الجديدة.



وظهرت الكثافات مجددًا بطريق صلاح سالم، خاصة في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة.



وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي، وأيضا بعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة.



وفي محافظة الجيزة شهد شارع الهرم زحاما مروريا بطول الشارع خاصة في منطقة نفق الجيزة وامتدت حتى كوبري الجيزة المعدني، وأيضا ظهرت بعض الكثافات المتحركة بشارع فيصل خاصة عند مطلع كوبري فيصل وامتدت حتى شارع السودان، كما انتظمت حركة السيارات من إشارة ميدان جهينة وحتى مطلع المحور، حتى ظهرت الكثافات قبل مطلع الدائري اتجاه ميدان لبنان، وأيضا محور صفط اللبن شهد كثافات مرورية خاصة في نزلة الجيزة ومحيط جامعة القاهرة.



وشهد شارع لبنان اتجاه شارع شهاب زحاما مروريا، وامتدت الكثافات المرورية من قسم الدقي حتى ميدان التحرير، وكذلك شهد شارع جامعة الدول العربية شللا مروريا.