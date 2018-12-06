إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب قبل قليل، 3 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية أعلى كوبرى كفر الدوار العلوى بمحافظة البحيرة.



وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم أعلى كوبرى كفر الدوار العلوى بمدخل العمده بالمدينة بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكى دمياط قيادة " طارق ز ح" 29 سنة، مندوب مبيعات ومقيم الحدائق دائرة القسم، دراجة نارية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة "معاذ س ز" 23 سنة ومقيم قرية زهره التابعة لمركز كفر الدوار، أثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالدراجة قادمة باتجاهه عكس الاتجاه فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها.



وأسفر الحادث عن إصابة قائد الدراجة النارية وكذا 2 من مستقليها بجروح وكدمات بالوجه والقدمين واشتباه قطع بأوتار القدم اليسرى للمجند وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم.



وبسؤال قائد السيارة والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، تحرر المحضر اللازم القسم وجارى العرض على النيابة العامة.