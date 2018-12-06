النمسا: ضبط 22 عراقيا وسوريا داخل شاحنة قرب الحدود

ضبطت الشرطة النمساوية 22 عراقيا وسوريا داخل شاحنة رومانية بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد مع المجر، وفور ضبطهم طلبوا حق اللجوء.



وقالت شرطة بورجنلاند النمساوية - حسبما أفادت قناة السومرية نيوز اليوم الخميس - "إن شاحنة تحمل لوحة تسجيل رومانية توقفت بإحدى القرى الواقعة على الحدود مع المجر، وأن الجنود الذين أوقفوا الشاحنة رصدوا بداخلها 13 رجلا وسيدتين وطفلا يبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات جميعهم من العراق، إلى جانب ستة رجال آخرين من سوريا".



وأضافت أنها ألقت القبض على سائق الشاحنة الروماني الذي يبلغ من العمر 40 عاما واحتجزت الشاحنة، وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص لم تكن بحوزتهم أية أوراق تدل علي هويتهم، غير أنهم طالبوا جميعا - فور رصدهم - بحق اللجوء.