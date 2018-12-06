جمارك الإسكندرية: 3.2 مليار جنيه قيمة السيارات وقطع الغيار المفرج عنها

أفرجت جمارك الإسكندرية خلال شهر نوفمبر الماضي عن 8516 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و996 مليون جنيه.



وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال نوفمبر نحو 805 ملايين و490 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 481 مليون و818 ألف جنيه.



وأوضح التقرير أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 692 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 537 مليون و202 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 97 مليون و40 ألف جنيه، كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 42 مليون جنيه و672 ألف جنيه.



وأشار التقرير إلى أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 825 رسالة قطع غيار سيارات خلال شهر نوفمبر 2018 بقيمة بلغت 658 مليون و976 ألف جنيه، يما بلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن قطع الغيار خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 79 مليون و34 ألف جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل مبلغ 17 مليون و592 ألف جنيه.



وأضاف التقرير أنه خلال شهر نوفمبر 2018 أيضًا تم تحصيل مبلغ 263 مليون و977 ألف جنيه رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع غيار السيارات، وبذلك يكون إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر نوفمبر لعام 2018 حوالى 3 مليار و192 مليون جنيه.



فيما يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات المحصلة بجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر نوفمبر 2018 حوالى مليار و245 مليون جنيه، كما يبلغ إجمالي الضرائب الرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والشراكة التركية واتفاقية أغادير خلال شهر نوفمبر 2018 حوالى 542 مليون و83 ألف جنيه.