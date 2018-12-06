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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 09:01 ص

وصول وفود 10 دول مشاركة في منتدى "أفريقيا 2018" إلى شرم الشيخ

وصول وفود 10 دول
أ ش أ
dostor.org/2424580

بدأت الوفود المشاركة في منتدى "أفريقيا 2018"، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، يومي 8 و9 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الوصول إلى مدينة شرم الشيخ.

وقالت مصادر بالوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا، والتي تشارك في تنظيم المنتدى بالتعاون مع وزارتي الاستثمار والخارجية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن وفود 10 دول قد وصلت بالفعل إلى مدينة شرم الشيخ منذ أمس وحتى صباح اليوم من بينهم وفود دول: بروندي وزيمبابوي والسودان وموزمبيق وزامبيا وإي سواتيني.

وأضافت أنه من المنتظر أن يتواصل اليوم توافد المشاركين، من مختلف دول العالم سواء من دول تجمع الكوميسا الأعضاء أو من الضيوف والمنظمات الدولية التي تمت دعوتها للمشاركة في المنتدى والذي ينتظر أن يحضره أكثر من 3 آلاف شخصية بينهم زعماء ورؤساء أفارقة.

ويناقش المنتدى، على مدار يومين، سبل تشجيع الاستثمارات البينية، وتعزيز التعاون المالي والتجاري بين دول تجمع الكوميسا بالإضافة إلى تخصيص جلسات لرواد الأعمال من الشباب الأفارقة وعرض تجاربهم بجانب دور المرأة في التنمية في أفريقيا.

والكوميسا هي (السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا) وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة من بينها (مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي، رواندا، وبورندي، ليبيا وجزر القمر).. وتعود نشأة الكوميسا لعام 1994، عوضًا عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981.

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