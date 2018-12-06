الصين تحتج لدى كندا وأمريكا بشأن القبض على مديرة بـ "هواوي"

أعلنت السفارة الصينية في كندا أنها تقدمت باحتجاج شديد اللهجة لدى الجانبين الكندي والأمريكي بشأن إلقاء السلطات الكندية القبض على منغ وان تشو المديرة المالية لعملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي".



وقال متحدث باسم السفارة – في بيان نقلته وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - "بناء على طلب من الجانب الأمريكي، اعتقلت السلطات الكندية مواطنة صينية لا تنتهك أي قانون أمريكي أو كندي، والجانب الصيني يعارض ويحتج بشدة على هذا النوع من الأعمال التي تضر بشكل خطير بحقوق الإنسان".



وأضاف المتحدث: "قدم الجانب الصيني احتجاجا شديدا إلى الجانبين الأمريكي والكندي، وحثهما على تصحيح هذا الخطأ على الفور، وإطلاق سراح منغ وان تشو"، مؤكدا أن الصين ستتابع عن كثب تطورات القضية وستتخذ جميع الإجراءات لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين بشكل حازم.



من جانبها، نفت شركة "هواوي" - في بيان اليوم الخميس - أن تكون المديرة المالية منغ وان تشو قامت بأية مخالفات، موضحة أنها لم تتلق إلا معلومات قليلة جدا بشأن الاتهام، وأنها ليست على علم بأية مخالفات قامت بها منغ.



وأكدت الشركة التزامها بجميع القوانين واللوائح المطبقة في الدول التي تعمل فيها، بما فيها السيطرة على الصادرات وقوانين ولوائح المعاقبة المطبقة في الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وأعربت الشركة عن اعتقادها بأن تتوصل الأنظمة القانونية الكندية والأمريكية إلى نتيجة عادلة في النهاية.



وكانت السلطات الكندية ألقت القبض على منغ بناء على طلب من الولايات المتحدة بينما كانت تحول رحلتها (ترانزيت) عبر كندا.

