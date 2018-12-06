اتساع رقعة الاحتجاجات في الأحواز وتغير مسارها في إيران

تتسع رقعة الاحتجاجات الإيرانية في إيران يومًا بعد يوم، احتجاجًا على تدهور الأوضاع داخل البلاد.



وبالرغم من مواصلة المظاهرات العمالية في الأحواز حتى اليوم السادس والعشرين، والتي اقتربت من شهر كامل، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وعدم دفع رواتبهم ومستحقاتهم لعدة أشهر، غيرت الاحتجاجات مسارها، واتجهت لمواجهة مافيا النظام (في إشارة إلى المؤسسات المالية التي نهبت أموال المودعين لصالح مغامرات طهران العسكرية في الخارج).



وتجمع عدد كبير من المواطنين أمام "بنك صادرات" الإيراني في وسط سوق المركزي لمدينة الأحواز العاصمة، وطالبوا بدفع رواتبهم والتراجع عن السياسات والإجراءات التي وصفها المحتجون بالتعسفية تجاه العمال والمعلمين والشرائح الأخرى، وسط هتافات "الموت للمافيا"، وكذلك "سنجعل الأحواز قيامة، في حال رفض حل مشاكلنا"؛ وفق "سكاي نيوز".



وتجمهر عمال مصنع الصلب أمام مقر "الجزايري" ممثل خامنئي في الأحواز، وهتفوا "هيهات منا الذلة" و"لا الحاكم ولا الحكومة تفكر بحالنا".