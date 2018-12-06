مصرع سائق بسبب انفجار في سيارته بالبحيرة

لقى سائق مصرعه إثر إصابته بتهتك كامل بالرأس والساقين والساعدين سبب انفجار غطاء الهوايات العلويه لتفريغ الهواء بسيارة نقل في وجهه، وتم نقله إلى مستشفى شبراخيت العام بالبحيرة.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد هندى مدير المباحث من المستشفى العام بوصول " أحمد ع ع "47 سنه سائق ومقيم مدينة شبراخيت جثه هامدة إثر إصابته "تهتك كامل بالرأس والساقين والساعدين ".



بتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة بمفتش الصحة أفاد بتقريره "وجود الإصابات المشار إليها" ولا توجد شبهه جنائية.



بسؤال شقيقه "حسن"53 سنه عامل ومقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام شقيقه المتوفى بإصلاح فنطاس سيارته نقل بمقطورة (لنقل المواد البترولية – فارغ) بورشة لحام خاصة " محمد ز أ "بمدينة شبراخيت وعقب الانتهاء من عملية اللحام قام المتوفى بالصعود أعلى سطح الفنطاس لفتح غطاء الهوايات العلوية لتفريغ الهواء منه، وحال ذلك ونتيجة لضغط الهواء الشديد بداخله تطاير الغطاء في وجهه مما أدى إلى دفعه بقوه وحدوث إصابته المشار إليها ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بفنطاس مقطورة السيارة المشار إليها (دون حدوث ثمة إصابات أخرى تم التحفظ على السيارة.



تحرر المحضر اللازم المركز وجارى بالعرض على النيابة العامة.