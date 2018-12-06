"إهانة القضاء" و"إتلاف سجلات عمومية نادي الصيد" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس العديد من المحاكمات الهامة أبرزها محاكمة منتصر الزيات و5 آخرين في إهانة القضاء، وأولى جلسات محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية.





محاكمة منتصر الزيات و5 آخرين في "إهانة القضاء"



تنظر محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حمادة شكري، محاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"إهانة القضاء".



وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الـ10 وفقًا لما قرره علاء علم الدين المحامي ودفاع المتهمين، أن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكما غيابيا أو حضوريا اعتباريا يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات، حيث تقدم دفاع المتهمين بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتمكينهم من عمل معارضة في الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذي اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا اعتباريًا صادر في جنحه ما يجوز معه قانونا المعارضة فيه، وبالفعل تمت المعارضة وتحدد لنظرها أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم السابق.



وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي علي محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعًا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.



والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.



والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.



وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.



كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامي، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.



ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميًا بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.





محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات "العمومية"



تنظر محكمة جنايات الجيزة الدائرة 17 برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه محمد أولى جلسات محاكمة رئيس نادي الصيد السابق لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي.



وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة رئيس نادي الصيد السابق "ع. السعيد" إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي.



وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادي الصيد السابق "عمرو. ا"، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.



وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادي بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.





الحكم على متهم في "أحداث عنف النزهة"



تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة محاكمة المتهم أحمد محمد في اتهامه مع آخرين بـ"أحداث عنف عين النزهة" التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013.



وتعقد الجلسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد.



وأسندت النيابة العامة للمتهمين في تلك القضية تنم بالاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين في قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين.



وكما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.





الحكم على متهم في "أحداث عنف الدقي"



تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها بإعادة محاكمة المتهم سيد رمضان في قضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع 2015.



ونسبت النيابة العامة للمتهم الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة و19 آخرين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن.



كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة.





محاكمة المتهم بقتل طالبة الأزهر



تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم القضية المعروفة إعلاميًا بمحاكمة المتهم بقتل طالبة الأزهر.



واعترف المتهم أمام المحكمة بجريمته، مؤكدًا أنه تسلل إلى شقة الفتاة لسرقتها وعندما وجدها بالداخل تخلص منها، لتقرير المحكمة انتداب محامي له.



وكانت نيابة مدينة نصر قد أحالت «فرحان»، 25 سنة، سائق توك توك، المتهم بقتل الطالبة أسماء الرفاعي بكلية تمريض جامعة الأزهر، إلى محكمة الجنايات.



واعترف المتهم أثناء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معه أنه كسر الباب، وفوجئ بالفتاة وبعد محاولتها الصراخ خنقها من رقبتها، ووضع يده على فمها وأنفها، لافتًا إلى أنها حاولت مقاومته، وتسببت في إصابته بجرح في وجهه.



وتعود تفاصيل الواقعة الي تمكن أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، من كشف غموض مقتل الطالبة أسماء الرفاعي بكلية تمريض جامعة الأزهر، حيث تبين من التحريات أنها قُتلت داخل شقة مستأجرة بمنطقة الحي العاشر في مدينة نصر، وكشفت التحريات أن المتهم سائق «توك توك»، تم ضبطه واعترف بالواقعة.



وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من أصدقاء المجني عليها «أسماء رفاعي»، 21 سنة، أكدوا فيه انقطاعها عنهم وغلق هاتفها المحمول، وانتقلت قوة أمنية إلى مسكنها لمباشرة التحقيقات.



ونشر أحد شهود الواقعة ويدعى «عمرو» تفاصيل شهادته أمام النيابة العامة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» شرح فيها أحداث اكتشاف الجثة بصفته حاضر الأحداث والتفاصيل في الواقعة كأول فرد دخل عليها، وقال: «أنا من طلبت لها الإسعاف، لأنها ساكنة في الشقة اللي تحتي.. أنا بنزل الساعة 9، وأنا نازل كانت الأمور طبيعية، ورجعت الساعة 5 العصر، وأول ما قربت من العمارة كانت واحدة صاحبتها من اللي ساكنين معها تفتح باب العمارة وطالعة، ولاحظت أن الباب مفتوح ولقيت أسماء الرفاعي مرمية على الأرض».

