مقتل 4 من "الشباب" في الصومال بضربة أمريكية

قال الجيش الأمريكي إنه قتل 4 متشددين في ضربة جوية ضد حركة الشباب الصومالية المتطرفة في محيط بلدة "أودهيجل" (50 كيلو مترا غرب العاصمة الصومالية مقديشو)، في إطار عملياته لدعم مساعي الحكومة لكسر شوكة الحركة.



وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية، اليوم الخميس، إن الضربة الجوية الأمريكية نفذت يوم 4 ديسمبر الحالي ضد متشددين بعد أن تعرضت القوات الأمريكية وشركاؤها لهجوم.



وأضافت أن "تقييمنا الحالي هو أن الضربة قتلت 4 متشددين دون أن يسقط أي مدني".



وتنفذ الولايات المتحدة ضربات جوية من حين لآخر في الصومال، دعما للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة هناك، والتي تحارب ضد تمرد حركة الشباب منذ سنوات.