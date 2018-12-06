القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

07:13 م

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
06:31 م

الان بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وبرنلي اليوم مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين
الصحة
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 08:27 ص

تطوير اختبار لبكتيريا "الكلاميديا" يقدم النتائج خلال 30 دقيقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2424571

تمكن باحثون أمريكيون من تطوير اختبار جديد لبكتيريا" الكلاميديا"- المنقولة بالاتصال الجنسي - يمكن أن يقدم النتائج في غضون 30 دقيقة، مما قد يؤدى إلى تسريع بدء العلاج.

يعنى الاختبار السريع للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي أن المرضى يمكنهم تلقى العلاج على الفور، بدلا من انتظار موعد المتابعة.. وهذا يمكن أن يساعد في الحد من انتشار المرض، وفقا للباحثين في جامعة "جون هوبكنز" في بالتيمور.

وقال الباحثون – في الدراسة الممولة من قبل "المعهد الوطني الأمريكي للتصوير الطبي الحيوي والهندسة الحيوية (NIBIB) - إن الفحص الذي أطلق عليه اختبار "نقطة الرعاية" يعطى نتائج دقيقة بدرجة دقة 93% من الوقت للحصول على نتيجة إيجابية، و99% في حال النتيجة السلبية.

وقالت "تيفانى بايلى لاش"، مديرة برامج المعهد في تكنولوجيا نقطة الرعاية، في بيان صحفي صادر عن المعهد:" تحرز اختبارات نقاط الرعاية للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي تقدما كبيرا قراءة محددة ومبسطة لاكتشاف البكتيريا وفى ظل فترة انتظار قصيرة.

وأضافت أن الهدف من تطوير الاختبار هو تقديم نتائج سريعة وإعطاء المرضى المزيد من الخيارات العلاجية..يجب أن يكون المريض قادرا على اختيار ما إذا كان سيأتي إلى العيادة أو سيذهب إلى الصيدلية أو يقوم بإجراء اختبار في المنزل لتشخيص الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، فالهدف الأساسي هو تشجيع الأشخاص على إجراء الاختيارات.

ويوضح الأطباء - في سياق النتائج المتوصل إليها والمنشورة في عدد ديسمبر من مجلة "الأمراض المنقولة جنسيا" – أن الأشخاص المصابين بالأمراض المنقولة جنسيا لا يعانون فى الغالب من أمراض واضحة، مما يعنى إنهم يستطيعون نشر الأمراض دون علمهم.

وفى الوقت الحالى، ينتظر المرضى فترة تتراوح ما بين يومين إلى 14 يوما للحصول على نتائج اختبار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسى.. يمكن للنساء المصابات بـ "الكلاميديا" غير المعالجة أن يعانين من التهابات الحوض.. وفى الرجال، يمكن أن يسبب المرض غير المعالج عدوى فى مجرى البول ومضاعفات مثل انتفاخ الخصيتين وحدوث آلام بهما.

وتعاون الباحثون فى جامعة " جون هوبكنز" فى تجربة سريرية يمكن أن تؤدى إلى الحصول على موافقة على اختبار الكشف عن بكتيريا "الكلاميديا" ومرض السيلان فى الولايات المتحدة، مؤكدين على وجود حاجة ملحة لتطوير هذه الاختبارات.. وقد أفاد المسؤولون بقطاع الصحة بالولايات المتحدة بحدوث زيادة بنسبة 10% فى الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسى بين عامى 2016 -2017.

اقرأ أيضًا
منذ 9 شهر

«الدستور» تحاور أطراف خناقة «الصيادلة» قبل «عمومية الإثنين»

الآن

شريهان.. أبرز المحطات فى حياة حسناء هوليود الشرق

انهيار عقار قديم بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية

حريق هائل بإحدى شركات البترول بالإسكندرية

صيادو نهر النيل: مفيش زريعة وبندور على شغل تانى ناكل منه عيش

ads
الأكثر قراءة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

البترول تعلن حالة الطوارئ بعد حريق شركة الإسكندرية

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

اليوم.. ذروة سقوط الأمطار من القاهرة إلى شمال الصعيد

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

مصرع امرأة بسبب "الفياجرا النسائية"

البترول تعلن حالة الطوارئ بعد حريق شركة الإسكندرية

كثافات مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

اليوم.. ذروة سقوط الأمطار من القاهرة إلى شمال الصعيد

كشكول

تعليم الهرم تعلن عن مسابقة جديدة لطلاب الشهادة الاعدادية

أصول الدين تعقد لقاءات إذاعية مع الطلاب المكفوفين

«الوزراء» ينشر انفوجراف يوضح 10 معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى

الدراسات الإسلامية بـ"المنوفية" تشارك فى حملة مليون صحة

بالصور.. طلاب عين شمس يشهدون فعاليات معرض "إيديكس - 2018"

الأمصار

لبنان يقرر شكوى إسرائيل في مجلس الأمن

الخارجية السعودية تتقدم بالعزاء في وفاة جورج بوش الأب

للمرة الأولى من 28 عام أمريكا تعيد تواجدها الدبلوماسي في الصومال

الأمير ويليام وكيت يحتفلون بالكريسماس في قبرص

الحكومة اليمنية: المفاوضات مع الحوثيين سبتدأ في ستوكهولم يوم الخميس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

عدسة مصور تلتقط أحد أندر الحيوانات فى العالم

دراسة: تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل تُسبب الإصابة بأمراض خطيرة

دراسة تحذّر: ذوبان غطاء غرينلاند الجليدي يهدد الأرض

الصحة

تطوير اختبار لبكتيريا "الكلاميديا" يقدم النتائج خلال 30 دقيقة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎