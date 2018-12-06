القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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10:11 م

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10:07 م

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10:03 م

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مصر
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 07:52 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر.. والقاهرة 20 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2424552

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس غير مستقر، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية وغزيرة أحيانًا وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ما يزيد من الإحساس بالبرودة والطقس، كما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا مع ارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 15 20
شبين الكوم 14 19
طنطا 14 19
دمنهور 14 19
الإسكندرية 12 19
بلطيم 13 19
مطروح 12 19
السلوم 11 18
سيوة 15 19
بورسعيد 15 19
دمياط 16 19
الزقازيق 15 19
الإسماعيلية 12 20
السويس 12 20
العريش 11 20
رفح 12 19
رأس سدر 15 21
نخل 09 18
نويبع 16 21
طابا 14 19
كاترين 03 11
الطور 14 23
شرم الشيخ 19 24
الغردقة 13 24
مرسى علم 16 23
الفيوم 13 20
بني سويف 13 20
المنيا 09 21
أسيوط 08 21
سوهاج 08 21
قنا 12 22
الأقصر 11 22
أسوان 12 23
أبوسمبل 13 23
الوادي الجديد 08 22
شلاتين 18 24
أبورماد 19 23
رأس حدربة 19 24
حلايب 20 23

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