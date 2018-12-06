بطريرك الكاثوليك يستقبل وفدًا فرنسيًا لإحياء مسار العائلة المقدسة

يستقبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، وفدًا فرنسيًا من الكنيسة الكاثوليكية، مفوض بدراسة الأوضاع فى مصر تمهيدًا لعمل رحلات دينية لزيارة مسار العائلة المقدسة.



وتستمر زيارة الوفد بمصر حتى يوم 11 ديسمبر، تتخلل الزيارة بعض اللقاءات مع مسئولين الكنيسة والدولة.



وصرح الأب فريد فايز منسق الزيارة بأن الوفد سيقيم بدار سيدة السلام بشيراتون، مضيفًا: أن الوفد مكون من أربعة كهنة فرنسيين، وهى لجنة تم تكوينها من الكنيسة الكاثوليكية بفرنسا، برئاسة الأب دومينيك جولى.