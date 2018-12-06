البترول تعلن حالة الطوارئ بعد حريق شركة الإسكندرية

نشب حريق هائل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بأحد التنكات المعبأة بالمواد البترولیة داخل مخازن شركة الإسكندریة للبترول، بالمنطقة الجنوبیة الواقعة بین شركتي بترومنت وایلاب بمنطقة وادى القمر.



ودفعت الحماية المعدنية بأكثر من 15 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، بالتعاون مع سيارات الشركة وشركات البترول المجاورة فى محاول لإخماد الحريق قبل إمتداده إلى التنكات المجاورة والشركات الأخرى.



كما قامت شركة أنربك بجهود كبيرة في سحب تغذية المستودع رقم 206 التابع لشركة الإسكندرية للبترول إلى أحد مستودعاتها رقم 243، وتدفع بسيارات الإطفاء حتي يتم السيطرة علي الحريق في أقل وقت ممكن.



وقال الكيميائي محمد علي حسنين رئيس شركة انربك، إن الشركة بدأت بالفعل في سحب رصيد البنزين من التنك رقم 206 التابع لشركة الإسكندرية للبترول الي التنك رقم 243 الخاص بشركة انربك.



وأكد رئيس شركة انربك أنه علي استعداد لسحب كميات النافثا في مستودعات المنطقة الجنوبية الي مستودعات شركة أنربك في حالة عدم وجود فراغات لدي شركة الإسكندرية للبترول في المنطقة الشرقية.



وأشار إلى أنه يتابع الموقف أولًا بأول وعلى استعداد للقيام بترحيل الكميات الموجودة في المستودعات في الحال اذا تطلب ذلك.



من ناحية أخرى قام رجال وردية الأمن الصناعى وقوات الحماية المدنية وعدد كبير من سيارات الاطفاء التابعة للقوات المسلحة والحماية المدنية بالسيطرة على الحريق وسحب محتويات التنكات إلى تنك آخر وتأمين المنطقة بالكامل وما حولها.



وتم إعلان حالة الطوارئ لعدم امتداد الحريق للشركات المجاورة.



وقال الكیمیائي عمرو مصطفى رئیس شركة اموك، إنه تم الدفع بكافة سیارات الإطفاء التابعة للشركة لموقع حریق مخازن شركة الإسكندریة للبترول.



وأكد أنه تم اعلان حالة الطوارئ القصوى داخل المنطقة الجغرافیة وتشكیل غرفة عملیات للسیطرة على الحریق الواقع وسط مجمع بترول الاسكندریة، وتم إحاطة سیارات الإطفاء التنك المندلعة فیه النیران لاخماده، وسیتم اطفاء النیران فور تبریده.



وأوضح أنه یتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة عن قرب خوفًا على المستودعات الكرویة التابعة لبتروجاس ولمواقع شركات البترول ومنھا اموك وایلاب وغیرھما.