انهيار عقار قديم بمنطقة محطة مصر بالإسكندرية

انهار منذ قليل عقار بناء قديم، بمنطقة محطة مصر وسط محافظة الإسكندرية، تابع لحي وسط بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية التي تضرب الإسكندرية من سقوط أمطار رعدية.



تلقت غرفة عمليات حي وسط بالإسكندرية، برئاسة بهية عبد الفتاح رئيس الحي، بلاغا يفيد انهيار أحد العقارات بناء قديم، والذي يتكون من طابق أرضي، وطابقين علويين، وخالٍ تماما من السكان، ما عدا محلين رفضوا الإخلاء.



والعقار صادر له قرار هدم منذ 2012، وأصحاب المحال رفضوا الإخلاء، وجار التأكد من وجود أشخاص أسفل العقار.