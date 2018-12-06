القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 02:43 ص

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لعام 2019

تعرف على أعضاء لجنة
غادة موسى
dostor.org/2424544

يقام حفل اختيار ملكة جمال لبنان لعام 2019 فى كوشة جميزة أحمد صولى والمهرجان، برئاسة د. حنان نصر رئيس ملكة جمال العرب وأوروبا، وحنان حسين وكيل ملكة جمال العرب لبنان، وبرعاية منظمة غاندى جلوبال فاميلى التابعة للأمم المتحدة وشركة طرب العالمية وعلى عاصى للأزياء وصالون رانى مصرى وشركة Elite international group د. أسامة المصرى وشركة جمال صالح عز الدين بأفخم السيارات وصالون سيمون ومايكل ومصممة السعودية الأولى وجدان الشريوفى والميك اب ارتست السعودية منال الشعيبى وصالون لينا السعودى وصالون Mo.

وننشر لكم أسماء أعضاء لجنة التحكيم:-

١- د. وائل غانم استشاري جراحة التجميل ومؤسس مراكز أوركيد.
٢ - د. أمل الياس خبير المظهر السعودية وعضو الهيئة العليا لمؤسسة السلام لحقوق اﻻنسان.
٣ - الفنانة التشكيلية راغدة سكاف.
٤- الفنان الكبير خالد السيد.
٥- مصمم الأزياء اللبنانى على عاصى.
٦- د. حنان نصر رئيس مؤسسة ملكة جمال العرب وأوروبا.
٧ - النجمة دومنيك حورانى.
٨- النجمة الإعلاميه سيدرا خضرا.
٩ - المخرج اللبنانى أحمد المنجد.
١٠ - رانى مصرى المزين اللبنانى.

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لعام 2019
تعرف على أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لعام 2019
تعرف على أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لعام 2019
تعرف على أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لعام 2019
تعرف على أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لعام 2019
تعرف على أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال لبنان لعام 2019
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