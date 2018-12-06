اليوم.. حفل ختام ملتقى "بكرة أحلى" بمسرح الهناجر

تختتم في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس٬ بمسرح مركز الهناجر للفنون، فعاليات الدورة السادسة من ملتقى بكرة أحلى لذوي القدرات الخاصة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.



يتضمن حفل الختام، عرض فرقة (نور الإسكندرية) للموسيقى العربية، يليه عزف على الآلات الموسيقية من مصر: يمني محمد، آية ابراهيم وياسمين فؤاد، وغناء لكل من: هديل ماجد، رحمة ممدوح، ومن جمعية ليالي المغرب: حورية حجوبي، إلقاء ريتاج فوزي الهادي ـ- ليبيا، كما يتم تقديم استعراض من الفلكلور الليبي بعنوان "روح العطاء".



يعقب ذلك قيام الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بتوزيع شهادات التقدير على المشاركين بالملتقي، وكذلك شهادات المشاركة وفي نهاية الحفل تعرض مسرحية "علشان كلنا واحد" من إنتاج قطاع الصندوق بالتعاون مع مؤسسة سلوي علوان الثقافية.