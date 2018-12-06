رسالة آينشتاين "الإلهية" تباع بمبلغ قياسى

بيعت رسالة شهيرة للمخترع الأمريكي ألبيرت آينشتاين، هاجم فيها الدين، وأرسلها لفيلسوف ألماني، مقابل مبلغ قياسي.



وكان آينشتاين قد أرسل الرسالة "الإلهية" الشهيرة للفيلسوف إيرك جوتكايند عام 1954، عندما كان يبلغ من العمر 74 عامًا.



وبيعت الرسالة التي يبلغ طولها صفحة ونصف بالنص الألماني، في مزاد "كريستيز" الشهير بنيويورك، مقابل 2.9 مليون دولار.



وتعتبر الرسالة ذات أهمية كبيرة في النقاش التاريخي بين الدين والعلم، كما أنها تحمل قيمة تاريخية كبيرة لأنها كتبت بخط العالم الشهير.



وقال مزاد كريستيز في بيان: "هذه الرسالة الاستثنائية الخاصة التي كتبت عام واحد قبل وفاة آينشتاين، تبقى حتى الآن الأكثر تعبير عن آرائه (آينشتاين) حول الدين والفلسفة".



وانتقد آينشتاين في الرسالة هويته اليهودية، وهاجم معتقد اليهود "بأنهم الشعب المختار".



وكتب في الرسالة: "بالنسبة لليهود الذين أحس بالانتماء لهم بشكل كبير، والذين أشعر بأن عقليتهم مترسخة في ذاتي، لا يملكون بالنسبة لي أي تفوق على أي من الأعراق الأخرى".



ورفض اختيار مصطلح "المختارون" لوصف اليهود، في فقرة أخرى من الرسالة، التي انتقد فيها كذلك معتقدات غوتكايند الدينية، مع إشادته بنوايا صديقه الفيلسوف السامية.