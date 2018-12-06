تعيين أول امرأة أفغانية فى منصب أمنى بارز

جرى تعيين أول امرأة في منصب بارز بوزارة الداخلية الأفغانية، إذ سميت حصة جليل نائبة للسياسات والشؤون الاستراتيجية.



وفي أعقاب مراسم تعيينها، الأربعاء، قالت جليل (26 عاما) إنها تستمتع بالتحديات المصاحبة لوظيفتها، مضيفة أن تعيينها في هذا المنصب يبعث برسالة إلى الحركة الدينية المتطرفة بأن "هذه قصة نجاح لحكومة أفغانستان أن تتواجد النساء في قطاع الأمن".



وتابعت: "أعتقد أن ذلك يبعث بالرسالة.. الرسالة كاملة".



وحققت الأفغانيات خطوات واسعة منذ انهيار حكم طالبان في 2001، والذي كان يحظر على الفتيات والنساء الدراسة والعمل.



وبعد ضمان حقوقهن وفق الدستور أصبحن نائبات بالبرلمان وانضممن إلى قوة العمل بالبلاد.