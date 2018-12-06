مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأوروبية لمرضى الكبد ELPA

فاز الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة ورئيس مؤسسة الكبد المصري وعضو مجلس النواب، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الجمعيات الأوروبية لمرضى الكبد ELPA، ممثلا لمصر في الانتخابات التي أجريت بدولة سلوفينيا هذا الأسبوع.



وحصل الدكتور جمال شيحة رئيس جمعية الكبد المصري إحدى مؤسسي الاتحاد، على أغلبية الأصوات في الانتخابات التي أجريت، لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد، يتولى عمله فى الفترة من يناير 2019 وحتي ديسمبر 2020، وشارك فيها ممثلون من 34 دولة أوروبية ومتوسطية بينهم مصر ولبنان والجزائر، فضلا عن معظم دول أوروبا الغربية بينهم فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وعدد من دول أوروبا الشرقية.



جدير بالذكر أن المرة الأولى التي حصلت مصر فيها على عضوية اتحاد ELPA كان فى الفترة من 2006 وحتي 2008 فى الانتخابات التي أجريت بشرم الشيخ، وتم انتخاب د.جمال شيحة عضوا بمجلس إدارة الاتحاد.



تأسست الجمعية الأوروبية في عام 2006 بعدد 12 دولة بينهم مصر إحدى المؤسسين، وارتفع عدد الأعضاء فى الجمعية إلى 34 دولة عضوا باتحاد الجمعيات الأوروبية ELPA.