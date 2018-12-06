الليلة.. حفل فرقة كنوز بمركز الحرية للإبداع

يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم الخميس٬ حفل فني يحييه المطرب محمود درويش وفرقته كنوز الموسيقية.



هذا ويتضمن الحفل باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها: بالأحضان، صورة، أي دمعة حزن لا لـ عبد الحليم حافظ، الربيع لـ فريد الأطرش وبفكر في اللي ناسيني والوطن الأكبر لـ محمد عبدالوهاب.



يذكر أن فرقة "كنوز" تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة، وتضم مجموعة من أمهر العازفين، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر، ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.