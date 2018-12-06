القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الثقافة
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:57 ص

الليلة.. حفل فرقة كنوز بمركز الحرية للإبداع

الليلة.. حفل فرقة
نضال ممدوح
dostor.org/2424497

يقيم مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم الخميس٬ حفل فني يحييه المطرب محمود درويش وفرقته كنوز الموسيقية.

هذا ويتضمن الحفل باقة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها: بالأحضان، صورة، أي دمعة حزن لا لـ عبد الحليم حافظ، الربيع لـ فريد الأطرش وبفكر في اللي ناسيني والوطن الأكبر لـ محمد عبدالوهاب.

يذكر أن فرقة "كنوز" تأسست عام 2004 على يد المطرب محمود درويش بهدف تقديم أعمال الموسيقى العربية التراثية والحديثة بأصوات واعدة، وتضم مجموعة من أمهر العازفين، قدمت الفرقة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر، ولاقت استحسان الجمهور والنقاد.

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