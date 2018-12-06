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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 12:01 ص

فيديو.. اللواء خالد عبد الرحمن يتحدث عن المدرعة المصرية الخالصة في "إيديكس 2018"

فيديو.. اللواء خالد
dostor.org/2424487

قال اللواء متقاعد خالد عبد الرحمن نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة فى التصنيع العسكرى إنه شرف كبير وفخر لمصر أن تنظم لأول مرة معرض “إيديكس 2018” ويتحول المعرض إلى صرح عالمى يتكرر، مضيفا أنه بدأ منذ أمس حجوزات من خلال الشركة المنظمة التى اتصل بها العديد من المشاركين للحجز فى دورة المعرض 2020.
وأضاف عبد الرحمن فى لقائه مع فضائية “سى بى سى اكسترا” أن السعادة الأكبر أننا نعرض منتجا مصريا لأول مرة بعقول وتصميم مصري خالص المتثل فى العربات المدرعة.
وأكد عبد الرحمن أن تنظيم المعرض كان جيدا بدرجة كبيرة ولم تجد الشركات العارضة أي مشاكل مع الشركة المنظمة، مضيفا أن جميع الوزارات والسلطات، كانت مسخرة لخدمة العارضين والشركات المشاركة وكذا زوار المعرض.
وواصل أن وجود هذا العدد الكبير من الشركات العارضة وحرصها على المشاركة فى المعرض الذى يعقد لأول مرة يؤكد على ريادة مصر فى المنطقة العربية، والإقليم، وأجواء السلم والأمن فى مصر هو الذى شجع على وجود هؤلاء فى المعرض.
وقال أن الجلسات والندوات واللقاءات على الوفود الرسمية أثمرت تعاونا، وزارنا أكثر من وفد رسمى، وشهد نقل الخبرات فى هذا المجال بدء من التصميمات إلى التصنيع.
وانتهى عبد الرحمن إلى القول إن معرض “إيديكس” تظاهرة جميلة أدت إلى تفاعل مشترك ما بين الشركات العارضة والشركات المنتجة وأيضا الجمهور المتعامل فى هذا المجال.

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