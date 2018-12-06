القبض على 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في القبض على 6 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بقرية ميت حلفا بقليوب.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن إخطارا من شرطة النجدة، يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالحفر فى أحد المنازل بقرية ميت حلفا عن الآثار للبحث عن الثراء السريع.



وانتقلت على الفور أجهزة الأمن، وتبين أن المنزل ملك "ع. ع. أ" 60 سنة، سائق، وتم ضبطه وبصحبته 5 أشخاص وهم "ع. س" 35 سنة، و"ع. ع" 28 سنة، و"ح. أ" 36 سنة، و"و. ف" 35 سنة، و"ر. ص" 33 سنة، وبمعاينة المنزل تبين أنه منزل قديم، وعثر به على حفرة على عمق 10 أمتار وعرض مترين.



تم التحفظ على أدوات الحفر والمنزل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.