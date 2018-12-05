بالصور.. أمطار غزيرة تضرب البحيرة

تشهد مدن وقرى محافظة البحيرة، موجة من الطقس السييء المصحوب بسقوط أمطار غزيرة، تزامنا مع موجة الطقس السييء بمحافظات الوجه البحري.



وترتب عن خلو الشوارع من المارة وإغلاق المحلات التجارية وتوقف حركة البيع والشراء.



وفي هذا الصدد، أعلنت الأجهزة التنفيذية، حالة الطوارئ القصوى بكافة الوحدات المحلية، والدفع بسيارات لرفع تراكمات الأمطار بالقرى التي تعرضت لسقوط أمطار غزيرة.



وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالتعامل مع الأمطار وإزالة كل الآثار الناتجة عنها، مع استمرار انعقاد غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة لمتابعة موقف الأمطار والاّثار الناتجة عنها بمدن ومراكز المحافظة.