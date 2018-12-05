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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:30 م

وزير الخارجية السعودي يشارك في عزاء بوش

عادل الجبير
عادل الجبير
محمد عمر
dostor.org/2424482

شارك وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الأربعاء، في مراسم تأبين الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب في العاصمة واشنطن.

قال الجبير، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "العزاء لأسرة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب، بوفاته فقدت بلاده رجل دولة وفقدت المملكة صديقًا".

أضاف "خلال رئاسته انتهت الحرب الباردة واتحدت ألمانيا، وتحررت الكويت من الاحتلال الغاشم، وأُطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد، وحقق لوطنه الكثير".

وشارك العديد من قادة ومسؤولي الدول في حفل تأبين الرئيس الراحل الذي وافته المنية الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ94 عامًا.

وزير الخارجية السعودي يشارك في عزاء بوش
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