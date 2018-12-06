القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:50 ص

فى عيد ميلادها.. تعرف على مشوار سارة سلامة الفنى

سارة سلامة
سارة سلامة
بيجاد سلامة
dostor.org/2424481

ولدت الفنانة سارة سلامة في 6 ديسمبر عام 1992 وهي بنت الفنان أحمد سلامة.

بعد الثانوية العامة اختارت أن تنتسب إلى كلية الإعلام، وأثناء الدراسة ظهرت في أكثر من إعلان لشركات اتصالات مصرية فذاع صيتها.

كانت بداية سنوات النشاط الفني لها عام 2012 حينما ظهرت مع الفنان كريم عبد العزيز في مسلسل "الهروب" من إخراج محمد، وأدت الدور بطريقة لفتت الأنظار إلى موهبتها التمثيلية.

عام 2013 يعتبر العام الأكثر ازدهارًا لها في مسيرتها الفنية فقد شاركت في مسلسل "موجة حارة" من إخراج محمد ياسين، ومسلسل "الكبير أوي" الجزء الثالث من إخراج هشام فتحي، مسلسل "اسم مؤقت" من إخراج أحمد نادر جلال ومسلسل "ربيع الغضب" من إخراج محمد فاضل.

وفي نفس العام شاركت في فيلم "حصلنا الرعب" مع مجموعة من الفنانين الشباب ومن إخراج طارق عبد المعطي وفيلم "سعيد كلاكيت" مع علا غانم وعمرو عبدالجليل ومن إخراج بيتر ميمي واللذان تأجل عرضهما إلى بداية عام 2014.

كما قدمت سارة سلامة في دراما رمضان عدة أدوار أهمها كان في مسلسل ابن حلال مع محمد رمضان في شهر رمضان 2014، ومسلسل مولانا العاشق مع مصطفي شعبان في رمضان 2015، وشاركت بدور آيه في مسلسل حواري بوخارست في نفس السنة، وبالرجوع إلي الدراما الرمضانية فقد شاركت نيللي كريم في مسلسل لأعلي سر في رمضان 2017، وأخيرًا مسلسل الوصية فظهرت كضيف شرف في رمضان 2018، ليكون رصيد سارة سلامة إلي الآن 22 عمل بين السينما والدراما منذ بدايتها.

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