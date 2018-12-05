إصابة شخصين جراء نشوب حريق في مصنع بالقليوبية

أصيب شخص وربة منزل فى حريق شبّ داخل مصنع ملابس بقرية حلابه بقليوب، حيث تم نقلهم إلى المستشفى؛ لاتخاذ اللازم.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم محمود عقل، رئيس مباحث مركز قليوب يفيد تلقيه بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق فى مصنع للملابس بقرية حلابه.



انتقلت الأجهزة الأمنية وتم الدفع بــ6 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف؛ للسيطرة على ألسنة النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.



بالمعاينة المبدئية تبين أن الحريق شب فى مصنع للملابس فى عقار مكون من 4 طوابق والمصنع يقع فى الطابق الثانى واندلعت النيران فى مدخل العقار وامتدت للطابق الثانى إلاّ أن سيارات الإطفاء نجحت فى إخماد النيران.



تبين أن الحريق شبّ بسبب ماس كهربائي وسوء الأحوال الجوية وأن المصنع ملك (ص.ي.ب)، 50 سنة وأسفر عن إصابة (باسم ص ي)، 22 سنة، و(جملات.أ.أ)، 22 سنة.



تحرّر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة سير عملية التحقيقات.