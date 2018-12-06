القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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فن
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 01:52 ص

فى عيد ميلادها.. كيف دخلت المطربة أمينة عالم الفن والغناء؟

المطربة أمينة
المطربة أمينة
بيجاد سلامة
dostor.org/2424478

ولدت الفنانة أمينة في 6 ديسمبر عام 1977 في قرية نكلا إحدى القرى التابعة لمركز منشأة القناطر بالجيزة.

كان أول ظهور لها في مسرحية أصل وخمسة مع الفنان محمد نجم عام 1990، ودرست في معهد فنون مسرحية وتخرجت من قسم تمثيل وإخراج، اسمها الحقيقي «وفاء محمد نصير الفخراني» لكنها عام 1999 فضلت اختيار اسم "أمينة الفخراني" حين اشتركت في المسابقة التي أجرتها شركة (هاي كوالتي) لاختيار أصوات جديدة، مُعللة ذلك أن صوتها يشبه صوت المطربة الجزائرية أمينة.

بدأت مشوارها الغنائي بالمصادفة حين قامت بالغناء في إحدى المراكب السياحية وسمعها الشاعر أحمد شتا والذي بدوره قام بتقديمها إلى المنتج طارق عبدالله الذي ضمها مع أخرين إلى ألبوم (هاي كوالتي 7) وقدمت به أغنية "عودي الغزال" من كلمات أحمد شتا وألحان حسين محمود.

جاءت انطلاقتها الحقيقية في الفن حينما قامت بأداء أغنية الحنطور في فيلم "قصة الحي الشعبي" مع سعد الصغير عام 2006.

تزوجت أمينة عام 2012 من رجل الأعمال علاء فتحي.

فيلموجرافيا
«حليمو أسطورة الشواطئ، الدخول في الممنوع، بارتي في حارتي، مولد وصاحبه غايب، من أول السطر، عنتر بن شعبان، عنتر وبيسة، حبة طراوة، أهل الهوى، حصل خير، فلول وطعمية، بنات شقية، ولاد البلد، هانم بنت باشا، أمير البحار، مجنون أميرة، ابقي قابلني، كباريه، جريمة على الساحل الشمالي، شريف ونص، طباخ الريس، قصة الحي الشعبي، أصل وخمسة».

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