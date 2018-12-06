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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:00 ص

شريهان.. أبرز المحطات فى حياة حسناء هوليود الشرق

شريهان
شريهان
بيجاد سلامة
dostor.org/2424477

ولدت شريهان واسمها بالكامل شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني بالقاهرة في 6 ديسمبر عام 1964، بدأت حياتها الفنية وهي في الرابعة من عمرها وعملت في المسرح والسينما والتلفاز.

أول أعمالها كانت فيلم "ربع دستة أشرار" عام 1978 اكتشفها وقتها عبدالحليم حافظ وهي طفلة، بعد ذلك انتقلت شريهان نقلة نوعية بعد 5 سنوات أثناء مشاركتها في فيلم "الخبز المر" أمام الفنان الراحل فريد شوقي عام 1982م، ودخلت عالم الفوازير عام 1985م أول مرة ولمعت بحيث أصبحت الاستعراضية الأولى في مصر وقدمت بالترتيب
• عام 1985.. فوازير ألف ليلة وليلة "عروسة البحور".
• عام 1986.. فوازير ألف ليلة وليلة "وردشان".
• عام 1987.. فوازير حول العالم.
• عام 1988.. ألف ليلة وليلة "فاطيما وحاليما وكاريما".
• عام 1994.. فوازير حاجات ومحتاجات.

برز اسم شريهان في مسرحيات متعددة بأدوار استعراضية منها: «سك على بناتك، علشان خاطر عيونك، والمهزوز»

وعن أشهر الأعمال التي أدتها شريهان على صعيد السينما: ريا وسكينة 1984م، الطوق والأسورة 1986م، العذراء والشعر الأبيض 1983م، عرق البلح 1997م، العشق والدم عام 2001م.

كما أثرت الدراما لمصرية بعده مسلسلات منها «المعجزة، رحمة، ألف ليلة وليلة، دمي ودموعي وابتسامتي»

تزوجت شريهان في أول حياتها من علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني "علاء خواجه" ولها ابنتها لولوة.

عام 1990 تعرضت شريهان لحادث سير مروع أدى لكسر العمود الفقري وسافرت للخارج من أجل العلاج وقد امتنعت عن العمل فترة زمنية مدتها سنتين بحيث عادت بنشاط بعد العلاج عام 1994م بمسرحية" شارع محمد علي".

أصيبت شريهان بمرض السرطان تحديدا في الغدد اللعابية مما أدى إلى قيامها لعدة عمليات جراحية في جانب خدها الأيمن لإزالة الورم واستئصاله وهي على أبواب الشفاء الآن.

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