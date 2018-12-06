3120 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الخميس، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3120 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
ارتفع سعر رقائق السيليكون النقي، اليوم الخميس، بالأسواق العالمية، وسجل سعر الطن المترى للرقائق نحو 3120 دولارًا.
وتدخل رقائق السيليكون، في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
"نفسي إبنى يتعالج ويعيش جياة طبيبعة زى أى طفل"، هكذا بدأ والد الطفل زياد محمد أحمد محمد المقيم فى قرية بنى صريد الابعة بمركز فاقوس بالشرقية، الذي أنتشرت صورة له عبر "فيس بوك" وهو يكتب بالزجاجة نظرًا ...
في تمام الثامنة صباحًا، استقبلن طالبات مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، يومهن الرياضي، على طريقتهن الخاصة. جير، ألوان، السلم والثعبان، وسائل ...