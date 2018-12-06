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الخميس 06/ديسمبر/2018 - 06:25 ص

اليوم.. ذروة سقوط الأمطار من القاهرة إلى شمال الصعيد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل القمحاوى
dostor.org/2424469

كشفت نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الرى، عن سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الشرقيه وسواحل الدلتا، وتقل شدتها كلما اتجهنا غربًا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وأجزاء من سيناء ومنطقة القناة وخليج السويس، اليوم الخميس.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية عدم الاستقرار في الطقس وسوء الحالة الجوية، وذروة سقوط أمطار غزيرة على الوجه البحري وسيناء حتى شمال الصعيد، مع بدء انحسار الأمطار بداية من يوم السبت المقبل على السواحل الشمالية.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري، عن حالة الطوارئ بين مختلف قطاعات وأجهزة الوزارة المعنية؛ للتعامل مع موسم الأمطار، الذي بدأ مبكرًا هذا العام على غير العادة، نتيجة تغير نمط التغيرات المناخية، وما يصاحب ذلك من تغير سلوك الانهمار المطري والسيول المصاحبة لها، كما تم الانتهاء من تجهيز مراكز الطوارئ بمعداتها ووحداتها.

اليوم.. ذروة سقوط الأمطار من القاهرة إلى شمال الصعيد
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