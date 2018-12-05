مباشر لحظة بلحظة بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي الشوط الثاني

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لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر بالدوري الانجليزي عبر الجوال لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر بالدوري الانجليزي عبر الحاسوب
"نفسي إبنى يتعالج ويعيش جياة طبيبعة زى أى طفل"، هكذا بدأ والد الطفل زياد محمد أحمد محمد المقيم فى قرية بنى صريد الابعة بمركز فاقوس بالشرقية، الذي أنتشرت صورة له عبر "فيس بوك" وهو يكتب بالزجاجة نظرًا ...
في تمام الثامنة صباحًا، استقبلن طالبات مدرسة أحمد عرابي الثانوية بنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، يومهن الرياضي، على طريقتهن الخاصة. جير، ألوان، السلم والثعبان، وسائل ...