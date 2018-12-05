الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:44 م
لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر بالدوري الانجليزي عبر الجوال
الدستور الرياضي
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نكون معكم في موقع الدستور الرياضي عند الساعة 9:45 دقيقة من مساء اليوم الاربعاء في بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر دون تقطيع للجوال والحاسوب في الدوري الانجليزي لكرة القدم.
لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر بالدوري الانجليزي عبر الجوال من هنا.
لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر بالدوري الانجليزي عبر الحاسوب من هنا.
لمشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي مباشر بالدوري الانجليزي عبر الجوال من خلال موقع الدستور الرياضي مباشرة *شغل في الاسفل*