"سابك" السعودية ترفع حصتها فى الميثانول "الرازى" إلى 75%

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الأربعاء، اتفاقية تمديد للشراكة مع الشركة

اليابانية السعودية المتحدة للميثانول لمدة 20 عاما، وزيادة حصة "سابك" في الشركة السعودية للميثانول (الرازي) إلى 75% من خلال شراء 50% من حصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول في "الرازي" بينما تنخفض حصة الشركة اليابانية إلى 25% فقط.

ونصت الاتفاقية على أن تقوم الشركة اليابانية بدفع مبلغ يتجاوز الـ خمسة مليارات ريال سعودي لـ (سابك) مقابل تمديد الشراكة، بحيث تستخدم (سابك) كامل هذا المبلغ، أو جزء منه في صيانة ورفع الكفاءة التشغيلية لمصانع (الرازي) القائمة أو لإنشاء مصنع جديد.

وبموجب هذه الاتفاقية تكون شركة (سابك) مالكة بالشراكة للتقنية الجديدة تحت التطوير لإنتاج الميثانول، كما يحق للشركة اليابانية بيع حصتها المتبقية في (الرازي) البالغة 25% إلى (سابك) بقيمة أكثر من 562 مليون ريال سعودي قبل نهاية مارس القادم.

يذكر أن شركة (الرازي) تأسست في 24 نوفمبر 1979، مناصفة بين (سابك) والشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول، ويتركز نشاطها في تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مجمع لصناعة الميثانول.