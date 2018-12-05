ري الشرقية يغطي ترعة الغزالى لمواجهة التلوث

واصلت هيئة الصرف بوزارة الرى، تنفيذ تغطية الترع المارة بالمناطق السكنية فى محافظة الشرقية، ومنها ترعة الغزالى أمام الوحدة المحلية بالناصرية، لمواجهة التعديات والحد من التلوث البيئى،خاصة انها تمر بالمناطق السكنية.



وقال المهندس محمد عماد، مسئول التنفيذ بالإدارة العامة لرى شرق الشرقية، إنه تم متابعة أعمال الحدادة للفرشة المسلحة، مشيرًا إلى تغطية العديد من الترع والمصارف التي تخترق الكتل السكنية شديدة الكثافة لمواجهة التلوث والحماية من مخاطر التعديات للحفاظ على صحة المواطنين.