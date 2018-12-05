تطهير مصرفى بحر بندق والسنيتى لتوفير مياه الرى

واصلت الإدارة العامة لري شرق الشرقية، تنفيذ العديد من الأعمال في عدة مشروعات، لرفع كفاءة شبكة المجاري المائية والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية وحماية شبكة الترع؛ لتمكينها من استيعاب التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات، وضمان وصول المياه إلى النهايات وتلبية احتياجات مختلف المزارعين.

وبدأت هندسة ري منيا القمح، اليوم الأربعاء، أعمال تطهير عدد من المصارف والترع ومنها مصرف بحر بندق والسنيتى لتوفير مياه الري اللازمة للزراعات المختلفة، وحل مشاكل عدم وصول المياه إلى النهايات، وحسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين.

