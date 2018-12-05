وزير الدفاع الأمريكي: لا يوجد دليل على تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم، أن الولايات المتحدة لا تملك دليلا دامغا على تورط ولي العهد السعودي في حادث مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مشيرا إلى أنه بحاجة لمزيد من الأدلة لتحديد ذلك.

وأضاف ماتيس للصحفيين في الطائرة التي تقله إلى العاصمة الكندية أوتاوا حيث يشارك غدا في اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش "إنني واثق من أننا سنجد المزيد من الأدلة على ما حصل"، وذلك وفق قناة الحرة.



وشدد ماتيس على أنه لا يعرف ما ستكون عليه الأدلة بشأن الحادث ولا من سيكون ضالعا في عملية القتل.



وكان ماتيس أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة ليس لديها "دليل دامغ" على تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي.