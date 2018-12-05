الصيادون بالصقور ومربوها يتوافدون على الرياض للاحتفاء بالرياضة

توافد محبو الطيور من جميع أنحاء الخليج على العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في معرض الصقور والصيد الذي يستمر لمدة أسبوع،ويهدف إلى زيادة الوعي بتلك الرياضة القديمة، لا سيما بين الشباب.



ويجمع معرض الصقور والصيد السعودي، الذي بدأ في 4 ديسمبر الأول ويستمر حتى 8 من الشهر نفسه، صيادي الصقور ومربيها ومحبي الصيد من جميع أنحاء الشرق الأوسط وتعرض فيه طيور من مناطق بعيدة مثل سيبيريا.



ويستقطب المعرض ما يقرب من 250 عارضا من 20 دولة.



وقال أيمن الأشقري، وهو مشارك من مدينة جدة "الطيرسيبيري،انتاج مزارع، ما يعيش إلا في الأماكن الباردة. بالنسبه لمميزاته إنه يمتاز بقوته وحجمه، عرضه ١٨ سنتيمترا.. طوله ١٩.٥٠سنتيمتر. إحنا عندنا في المملكه ما يمدينا (لا نستطيع) نستخدمه إلا في وقت الشتاء.. في الصيف يتعب الطير.. ما يقدر يتفاعل معانا ويصيد ويطير بقوة يعني".



وأصبح الصيد بالصقور، وهي ممارسة استخدمها البدو العرب للبقاءعلى قيد الحياة في الصحراء، رياضة متطورة ومكلفة على نحو متزايد، حيث يحتفظ أصحاب الطيور، التي تبلغ قيمتها مئات الآلاف من

الدولارات، بها في أقفاص واسعة مكيفة الهواء ويستخدمون بالونات الهليوم وطائرات مسيرة لتدريبها على ارتفاعات عالية.



من بين المتسابقين الأصغر سنا كان عاشق الصيد مرار القحطاني،الذي قال إن الحفاظ على التقاليد القديمة أمر مهم.



أضاف "غير إنه إحنا كشباب الآن سعودي وفئات الشباب بشكل عام صحيح عندنا ميول للتقنية

والتكنولوجيا لكن هذي ما تتعارض أبدا مع حبنا للصيد والقناصة وهذا شي من أجدادنا وأجداد أجدادنا إللي كانت أصلا هادي عندهم الصيد سبيل للحياة.. الآن من ترف الحياة لكنا لا زلنا متمسكين فيه والحمد لله".



ويتراوح سعر الطائر الواحد بين 25 ألف ريال سعودي (6665 دولارا) و250 ألف ريال (66650 دولارا). ويمكن بيع صقر واحد بسعريقارب نصف مليون ريال سعودي (133 ألف دولار).



وتعتبر هذه الصناعة الرئيسية الأكبر من نوعها في المنطقة ويقول موقع العربية إن قيمتها تبلغ 150 مليون ريال سعودي (حوالي 40 مليون دولار).



وعرضت في المعرض الذي يمتد على مساحة 14 ألفا و700 متر مربع منتجات متنوعة مرتبطة بالرياضة الشهيرة، بما في ذلك بنادق الصيد والكماليات، بالإضافة إلى المنتجات البيطرية والصيدلانية.



وقال فهد بن سعدة وهو مدير تسويق شركة لبيع أسلحة الصيد "زي ما تشوف الآن.. نسبة أغلب نسبة ٧٠٪ من المتواجدين كلهم شباب سعودي.. من عارض إلى شاري إلى زبون (بالانجليزية). كلهم شباب سعودي ما شاء الله تبارك الله. واحنا نفتخر من جد إلى جد بهذه الهواية، طبعًا عندك على مستوى الرماية حتى وعلى مستوى القنص متفوقين فيها الشباب السعودي".



والصيد بالصقور هواية ارتبطت على الدوام بالملوك والأثرياء، لكن "رياضة الملوك" أصبحت رائجة لدى الناس العاديين في السعودية.



ويرتبط الصيد بالصقور بالعالم العربي، ليس فقط كرياضة، ولكن أيضا كجانب ثقافي مهم.



وقبل قرون، كانت القبائل البدوية العربية تستخدم الصقور في البحث عن اللحوم في الشتاء، عندما يكون الطعام الوحيد المتاح هو التمور وحليب الإبل والخبز.



وقال غانم محمد العجمي، وهو مربي وتاجر صقور "الموروث هادا كان يعيش عليه الآباء والأجداد. يعيشون بالصيد والصقور (من أجل الطعام)، الآن صارت هواية عند الشباب وإن شاء الله هواية محافظ

عليها من قبل دولتنا الرشيدة الله يحفظهم".



وقال إبراهيم الحربي، وهو تاجر صقور "رياضة الصقور تراث شعبي قديم وابتدينا فيه من صغر سننا في هذه الهوايه وهي تستهوي كثير من الشباب في هذا الوطن. والآن في دعم الحكومة في إنشاء نادي الصقور.



ففيها ترغيب للشباب في اقتناء الصقور سواء للصيد أو للسباقات".