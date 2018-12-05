الإسماعيلي والهلال يتأهلان لدور الـ32 بدوري الأبطال

صعد الإسماعيلي المصري لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه 2 1 على ضيفه لوميساجير نجوزي البوروندي في إياب الدور التمهيدي للمسابقة القارية اليوم الأربعاء.



وكان الإسماعيلي فاز ذهابا 1 صفر في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة البوروندية بوجمبورا، ليظفر ببطاقة التأهل عن جدارة، عقب فوزه 3 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.



وتقدم عماد حمدي للإسماعيلي في الدقيقة 32، لكن سيدريك رافي أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، قبل أن يعيد عبدالرحمن مجدي التقدم للإسماعيلي، بتسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة.64 ويلتقي الإسماعيلي في دور الـ32 مع فريق القطن الكاميروني، الذي سبق له

الصعود لنهائي المسابقة عام 2008، حيث يتأهل الفائز منهما لمرحلة المجموعات بالبطولة.



وتأهل الهلال السوداني لدور الـ32 أيضا، بفوزه 2 صفر على مضيفه نادي الجيش من زنجبار.

وكان الهلال فاز ذهابا 4 صفر على نظيره الجيش، ليفوز 6 صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح شرف الدين شيبوب التسجيل للهلال في الدقيقة 80، فيما تكفل البرازيلي جيوفاني مارانهاو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



وضرب الهلال، وصيف بطل المسابقة عامي 1987 و1992، موعدا من العيار الثقيل مع الأفريقي التونسي، الفائز باللقب عام 1991، في دور الـ.32 في المقابل، ودع المريخ السوداني البطولة مبكرا، عقب خسارته صفر 1 أمام مضيفه فايبرز الأوغندي.



كان المريخ فاز 2 1 في لقاء الذهاب الذي جرى بأم درمان، ليتعادل الفريقان 2 2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويظفر ممثل أوغندا بورقة الترشح للدور المقبل، مستفيدا من تفوقه في فارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في حالة التعادل وفقا للائحة المسابقة.



ويدين الفريق الأوغندي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه تيتو أوكيلو، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة.48