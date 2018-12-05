تعرف على موعد مباراة الأهلي بعد الفوز على الجونة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره الجونة، بهدفين مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع بالدوري المصري الممتاز، والتي جمعت بينهما على ملعب السلام، اليوم الاربعاء.



وبهذه النتيجة يقفز الأهلي إلى المركز العاشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 17 نقطة حصدهم خلال 9 لقاءات خاضهم الفريق بالبطولة.



ويسعي الاهلى لتحقيق الفوز فى المباراة القادمة له امام طلائع الجيش المقرر لها الاحد القادم الموافق 9 ديسمبر، لملاحقة الزمالك المتصدر الحالى للدورى.



بينما يحتل الجونة المركز الـ 11 برصيد 16 نقطة حصدهم من 15 لقاء، ويتبقى للأهلي 7 لقاءات مؤجلة لم يخوضهم ليصبح أقل فريق خاض مواجهات بالدوري بسبب التزاماته ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس زايد.



ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.



كان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى.



وخاض الطلائع ودية مع الإنتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل وديًا مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق مساء الإثنين.