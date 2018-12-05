"ريان أير" الأيرلندية تواجه دعوى قضائية فى بريطانيا

تواجه شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية "ريان أير" دعوى قضائية من جانب هيئة الطيران المدني البريطانية، بعد رفض الشركة تعويض الركاب الذين تضرروا من إلغاء رحلاتها، نتيجة الإضرابات العمالية في الصيف الماضي.

وذكرت هيئة الطيران المدني البريطانية في بيان اليوم الأربعاء، أن "ريان أير" ملزمة بتعويض الركاب وفقا لقواعد المفوضية الأوروبية، مضيفة أنها حذرت شركات الطيران في ذلك الوقت من أن الإضرابات لا تعتبر ظروفا استثنائية تعفيها من تعويض الركاب.

ورغم أن هيئة الطيران المدني ناشدت "ريان أير" تغيير موقفها، قال متحدث باسم الهيئة إن الخطوة التالية ستكون أخذ شركة الطيران إلى المحكمة لإجبارها على الالتزام بالقواعد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول إن الهيئة كسبت مؤخرا دعوى قضائية مماثلة ضد شركة طيران الإمارات الإماراتية بعد رفض الشركة تعويض الركاب عن الرحلات الملغاة التي كانت ستقلع من دبي.

في المقابل، قالت "ريان أير" في بيان عبر البريد الإلكتروني، إن المحاكم في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، أصدرت أحكاما تقضي بعدم أحقية الركاب في التعويض في حالات الإضراب، وأنها تأمل أن تحذو هيئة الطيران المدني والمحاكم البريطانية حذو المحاكم في الدول الثلاث.

كانت أكبر شركة طيران منخفض التكاليف في أوروبا قد ألغت مئات الرحلات في وقت سابق من العام الحالي، نتيجة إضراب عمالها في العديد من دول القارة بسبب الخلاف حول الأجور وظروف العمل. ورغم أن عمال الشركة في بريطانيا لم يشاركوا في الإضراب، فإن رحلاتها من وإلى بريطانيا اضطربت نتيجة الإضراب.

ورغم أن "ريان أير" سمحت للركاب أثناء الإضراب بالسفر على خطوط أخرى أو استرداد قيمة تذاكرهم، فإن قواعد المفوضية الأوروبية تلزم شركات الطيران بتعويض كل راكب بحوالي 200 يورو (226 دولار) إذا تأخرت رحلته 3 ساعات فأكثر.

ويشار إلى أن التعويض يزيد علي متوسط سعر تذكرة الطيران لدى الشركة الموجود مقرها في العاصمة الأيرلندية دبلن.