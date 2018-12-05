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الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:15 م

مصادر خليجية: قمة مجلس التعاون تعقد لمدة يوم فقط خلافا للمعتاد

مصادر خليجية: قمة
محمد عمر
dostor.org/2424424

كشفت مصادر دبلوماسية خليجية، اليوم، أن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في السعودية، لن يسبقها اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية كما هو معتاد في قمم المجلس السابقة.

وأكد المصدر ذاته أن اجتماع القمة المقرر عقده الأحد المقبل سيكون يوما واحدا فقط خلافا للقمم السابقة وذلك وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

وأضاف: "رغم تسليم الدعوات إلى القادة، إلا أنه لم يتضح بعد مستوى التمثيل"، مستدركا أن مجرد انعقاد القمة بالسعودية دليل على تماسك منظومة المجلس التعاون.

وتلقى أمير قطر تميم بن حمد أمس رسالة خطية من العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، تتضمن دعوته لحضور أعمال القمة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري.

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