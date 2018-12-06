القاهرة : الخميس 06 ديسمبر 2018
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اقتصاد
الخميس 06/ديسمبر/2018 - 03:27 ص

أسعار الدهانات اليوم فى الأسواق

أسعار الدهانات اليوم
دعاء أبو العزم
dostor.org/2424419

استقرت أسعار الدهانات في الأسواق، اليوم الخميس، ويرصد "الدستور" الأسعار المتداولة بالأسواق.

وسجل الكيلو جرام من معجون بلاستيك داخلي قيمة 6 جنيهات، بينما بلغ سعره في نفس الشهر من العام الماضي قيمة 4.7 جنيه، فيما سجل سعر اللتر من البلاستيك مط داخلي عالى الجودة 32 جنيهًا، في حين سجل البلاستيك نصف لامع داخلي وخارجي قيمة 47.25 جنيه، بينما سجل دهان بلاستيك واجهات قيمة 48.3 جنيه.

أما سعر لتر اللاكيه نصف لامع فسجل 48.4 جنيه، فيما سجلت الدهانات الأسمنتية قيمة 3.2 جنيه لكل كيلو جرام.

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