فيفى عبده تعنف أحد متابعيها: "عايزة إتشوي في جهنم إنت مالك"؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الاستعراضية فيفي عبده ترد فيه بغضب على هجوم شنّه أحد متابعيها الذي يبدو أنه أساء لفيفي، بسبب رقصها وإطلالاتها الجريئة.



ووجّهت فيفي حديثها لأحد المتابعين الذي طالبها بالاهتمام بقراءة القرآن وأنه غير مضطر لمشاهدتها، لترد عليه بضرورة ألاّ يتدخل في حياتها قائلة: "سيبني أنا لجنهم.. مالك ومالي؟ أنا عايزة أروح جهنم أتشوي إنت مالك؟".



وأثار الفيديو ردود فعل واسعة وعنيفة فالبعض هاجم ردة فعل فيفي وحديثها عن جهنم والآخرة، مُعتبرين أنها بالغت في ردها وأن هجومها كان يجب أن يقتصر على الرد على هذا المُتابع دون إقحام جهنم والعذاب في الأمر.



فيما رأى آخرون أن ردة فعل الفنانة الاستعراضية طبيعية وتعبر عن بساطتها التي اعتادها جمهورها، مشيرين إلى أن فيفي من الشخصيات المعروفة ببساطتها وردها طبيعي ويناسب أحد متابعيها.