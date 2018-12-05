القاهرة : الأربعاء 05 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
10:12 م

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين
10:11 م

بث حي | يلا شوت بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي | مباراة ليفربول ضد بيرنلي
10:07 م

يلا شوت Liverpool HD.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | ماتش ليفربول ضد بيرنلي
10:03 م

كول كورة | coolkora .. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي liverpool vs burnley في الدوري الانجليزي
08:20 م

بين سبورت LIVE .. مشاهدة مباراة ليفربول صلاح وبيرنلي بث مباشر (Liverpool vs Burnley)

07:13 م

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

06:59 م

مشاهدة مباراة الاهلى والجونة كول كورة | بث مباشر مباراة الاهلى اليوم
06:48 م

ماتش الاهلى اون سبورت لايف | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة بث مباشر اليوم HD
06:40 م

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online
06:31 م

الان بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وبرنلي اليوم مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين
03:13 م

مباريات الدوري المصري | مشاهدة مباراة الاهلى والجونة اليوم بث مباشر
فن
الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 10:09 م

فيفى عبده تعنف أحد متابعيها: "عايزة إتشوي في جهنم إنت مالك"؟

فيفى عبده
فيفى عبده
سلمى اشرف
dostor.org/2424417

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الاستعراضية فيفي عبده ترد فيه بغضب على هجوم شنّه أحد متابعيها الذي يبدو أنه أساء لفيفي، بسبب رقصها وإطلالاتها الجريئة.

ووجّهت فيفي حديثها لأحد المتابعين الذي طالبها بالاهتمام بقراءة القرآن وأنه غير مضطر لمشاهدتها، لترد عليه بضرورة ألاّ يتدخل في حياتها قائلة: "سيبني أنا لجنهم.. مالك ومالي؟ أنا عايزة أروح جهنم أتشوي إنت مالك؟".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة وعنيفة فالبعض هاجم ردة فعل فيفي وحديثها عن جهنم والآخرة، مُعتبرين أنها بالغت في ردها وأن هجومها كان يجب أن يقتصر على الرد على هذا المُتابع دون إقحام جهنم والعذاب في الأمر.

فيما رأى آخرون أن ردة فعل الفنانة الاستعراضية طبيعية وتعبر عن بساطتها التي اعتادها جمهورها، مشيرين إلى أن فيفي من الشخصيات المعروفة ببساطتها وردها طبيعي ويناسب أحد متابعيها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ أقل من شهرين

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الطقس السيئ (فيديو)

وزير الخارجية: لا نرصد تغيرًا في سياسات قطر لانفراج الأزمة معها

بث مباشر.. مباراة الأهلي والجونة

زيادة من 4% إلى 7% في أسعار السيارات بعد رفع الدولار الجمركى

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online

الان بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وبرنلي اليوم مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين

وزير الدفاع الأمريكي: لا يوجد دليل على تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

ألبومات الصور

"زياد" يحتاج 4 أطراف صناعية.. والده يناشد "السيسي" لعلاجه بالخارج

فى يوم رياضى.. طالبات بالعمرانية يرسمن علم مصر بأجسادهن

مؤتمر القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصرى

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

ads
نجم الساعة

المشاغبة.. ياسمين الخطيب: اتهامى باستغلال جمالى «كوميدى»

الأكثر قراءة

يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

لايف HD | يلا شوت | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر | kora online

الان بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وبرنلي اليوم مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين

وزير الدفاع الأمريكي: لا يوجد دليل على تورط ولي العهد السعودي في مقتل خاشقجي

كشكول

تعليم الهرم تعلن عن مسابقة جديدة لطلاب الشهادة الاعدادية

أصول الدين تعقد لقاءات إذاعية مع الطلاب المكفوفين

«الوزراء» ينشر انفوجراف يوضح 10 معلومات مهمة عن الصف الأول الثانوى

الدراسات الإسلامية بـ"المنوفية" تشارك فى حملة مليون صحة

بالصور.. طلاب عين شمس يشهدون فعاليات معرض "إيديكس - 2018"

الأمصار

للمرة الأولى من 28 عام أمريكا تعيد تواجدها الدبلوماسي في الصومال

الأمير ويليام وكيت يحتفلون بالكريسماس في قبرص

الحكومة اليمنية: المفاوضات مع الحوثيين سبتدأ في ستوكهولم يوم الخميس

ترامب: أي شخص يتمنى زيادة النفط هو مجنون

اتهامات جديدة إلى قادة صربيا بجرائم حرب في البوسنة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

سر صدمة الأميرة ديانا من إجابة الأمير تشارلز عن حبهم (فيديو)

مصري يتعلم الطب بمستشفى أنقذ حياته بكندا

توقيف أسترالى بعد 36 عامًا على اختفاء زوجته المفاجئ

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

روسيا تبتكر جهاز فريد لعلاج السرطان

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎