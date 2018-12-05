Live HD يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي اليوم في الدوري الانجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول vs بث مباشر بيرنلي LIVE KORA بث مباشر: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي





ويستضيف بيرنلي المتعثر فريق ليفربول الذي يسعى لإغلاق الفجوة مع مانشستر سيتي. اتبع تحديثات مباشرة ومشاهدة لقطات في اللعبة على الهاتف المحمول.



يواجه بيرنلي ليفربول في ملعب مورف مور يوم الأربعاء ، 5 ديسمبر. إليك جميع المعلومات التي تحتاج إلى مشاهدتها.





بيرنلي وليفربول في طرفي نقيض من جدول الدوري الممتاز قبل مباراة يوم الأربعاء في ملعب مور. ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 36 نقطة بينما يحتل برنلي المركز الثاني برصيد تسع نقاط.





بث مباشر مباراة ليفربول vs بث مباشر بيرنلي LIVE KORA بث مباشر: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي



خسر بيرنلي 2-0 أمام كريستال بالاس في مباراتهم الأخيرة. كانت الخسارة هي كلاريت في المركز الخامس في آخر ست مباريات. خلال مبارياته الست الأخيرة ، أحرز بيرنلي ثلاثة أهداف فقط. هذا الموسم ، سجل نادي كلاريت 13 هدفاً ، حيث قاد سام فوكيز النادي بثلاثة اهداف. ليس الهدف الوحيد الذي سجله بيرنلي هو الذي سجل 29 هدفاً هذا الموسم. بعد السماح فقط بـ39 هدف في الموسم الماضي ، سمح نادي كلاريتس بالثاني في معظم الأهداف هذا الموسم. أنهى بيرنلي الموسم السابع في الموسم الماضي ، حيث يعاني فريق "كلاريت" من خطر الهبوط في الموسم الحالي إذا لم يبدأ في تسجيل بعض النقاط.





وظل ليفربول متخلفاً بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي بعد فوزه على إيفرتون 1-0 يوم الأحد. احتاج فريق Reds إلى خطأ من Jordan Pickford وهدف 96 دقيقة من Divock Origi لالتقاط النقاط الثلاث. يظل فريق يورجن كلوب من دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. كانت شباكه نظيفة ضد إيفرتون هي ثالث مباراة مباشرة له مع ورقة نظيفة وتاسع الموسم. لقد سمح فريق Reds بخمسة أهداف فقط هذا الموسم ، وهو أقل عدد في الدوري الإنجليزي الممتاز.





بث مباشر مباراة ليفربول vs بث مباشر بيرنلي LIVE KORA بث مباشر: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي



سيتم بث مباراة الدوري الممتاز بين بيرنلي وتوتنهام عبر الإنترنت. البث المباشر متاح على NBC Sports Gold ، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال الاشتراك.





التاريخ: الأربعاء 5 ديسمبر

وقت البدء: 9:45 مساءً. ET

الموقع: بيرنلي ، إنجلترا

الملعب: العشب مور

معلومات التلفزيون: عبر الإنترنت فقط





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بث مباشر مباراة ليفربول vs بث مباشر بيرنلي LIVE KORA بث مباشر: مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي



ليفربول التقطت أربع نقاط ضد بيرنلي الموسم الماضي. فاز الفريق الأحمر بست من ثماني مباريات بالدوري الممتاز ضد كلاريت. جاء فوز بيرنلي الوحيد في الدوري الممتاز في 20 أغسطس 2016.



