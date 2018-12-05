BURNLEY VS LIVERPOOL | السبت 5 ديسمبر الدوري الممتاز العشب مور 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش / 9:45 مساءً بتوقيت الشرق الأوسط كيف سيكون في Kloppo في الجحيم أن يحصل على اللاعبين بعد الفوز المثير؟ نأمل في أي شكل من الأشكال ، شكل ، أو شكل ممكن. بعد فوز سيتي يوم أمس ، يجد ليفربول نفسه مرة أخرى في حاجة إلى الفوز ليبقى على مسافة قريبة من منتهكي FFP. إذا كان هناك اعتقاد في التقارير ، فمن المرجح أن يضيف ليفربول فريقًا متغيّرًا إلى حد كبير ، ومن المحتمل أيضًا أن يمنح ديربي Origi الفائز بجائزة ديربي. إنه أسبوع مزدحم - وشهر! - حتى ، لذا سيكون هناك بعض التناوب على طول الطريق.





مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة LIVE HD: مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر

معاينة كاملة: بيرنلي ضد ليفربول





التليفزيون: بدون تغطية (المملكة المتحدة)؛ لا تغطية (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ أوبتس سبورت (أستراليا) ؛ سبورتسنت (كندا) ؛ Star Sports Select 2 (India)؛ أسترو سوبرسبورت (ماليزيا) ؛ سوبر سبورت ٥ (نيجيريا) ؛ 103 mio Stadium (Singapore)؛ SuperSport 5 (جنوب أفريقيا) ؛ القوائم الأخرى في LiveSoccerTV





تدفق عبر الإنترنت: لا توجد تغطية (المملكة المتحدة)؛ NBC Sports Gold (امريكا) | راديو على الإنترنت: LFCTV GO و TalkSport Radio World (International)





مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة LIVE HD: مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر



BURNLEY تشكيل

بداية الحادى عشر: هارت؛ بردسلي ، تاركوفسكي ، مي ، تايلور. Gudmundsson، Westwood، Cork، Brady؛ بارنز ، وود





مقعد: هيتون ، طويل ، Lowton ، لينون ، هندريك ، Vydra ، Vokes





LIVERPOOL تشكيل

بداية الحادية عشرة: أليسون ؛ جوميز ، فان ديجك ، ماتيب ، مورينو. هندرسون ، ميلنر ، كيتا ؛ شاكيري ، ستوريدج ، أوريجي





مقعد: Mignolet ، Fabinho ، Firmino ، صلاح ، لالانا ، Camacho ، ألكسندر أرنولد





مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة LIVE HD: مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر



BURNLEY VS LIVERPOOL | السبت 5 ديسمبر الدوري الممتاز العشب مور 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش / 9:45 مساءً بتوقيت الشرق الأوسط

كيف سيكون في Kloppo في الجحيم أن يحصل على اللاعبين بعد الفوز المثير؟ نأمل في أي شكل من الأشكال ، شكل ، أو شكل ممكن. بعد فوز سيتي يوم أمس ، يجد ليفربول نفسه مرة أخرى في حاجة إلى الفوز ليبقى على مسافة قريبة من منتهكي FFP. إذا كان هناك اعتقاد في التقارير ، فمن المرجح أن يضيف ليفربول فريقًا متغيّرًا إلى حد كبير ، ومن المحتمل أيضًا أن يمنح ديربي Origi الفائز بجائزة ديربي. إنه أسبوع مزدحم - وشهر! - حتى ، لذا سيكون هناك بعض التناوب على طول الطريق.





مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة LIVE HD: مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر



معاينة كاملة: بيرنلي ضد ليفربول





التليفزيون: بدون تغطية (المملكة المتحدة)؛ لا تغطية (الولايات المتحدة الأمريكية) ؛ أوبتس سبورت (أستراليا) ؛ سبورتسنت (كندا) ؛ Star Sports Select 2 (India)؛ أسترو سوبرسبورت (ماليزيا) ؛ سوبر سبورت ٥ (نيجيريا) ؛ 103 mio Stadium (Singapore)؛ SuperSport 5 (جنوب أفريقيا) ؛ القوائم الأخرى في LiveSoccerTV





تدفق عبر الإنترنت: لا توجد تغطية (المملكة المتحدة)؛ NBC Sports Gold (امريكا) | راديو على الإنترنت: LFCTV GO و TalkSport Radio World (International)





مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي كورة LIVE HD: مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر



BURNLEY تشكيل

بداية الحادى عشر: هارت؛ بردسلي ، تاركوفسكي ، مي ، تايلور. Gudmundsson، Westwood، Cork، Brady؛ بارنز ، وود





مقعد: هيتون ، طويل ، Lowton ، لينون ، هندريك ، Vydra ، Vokes





LIVERPOOL تشكيل

بداية الحادية عشرة: أليسون ؛ جوميز ، فان ديجك ، ماتيب ، مورينو. هندرسون ، ميلنر ، كيتا ؛ شاكيري ، ستوريدج ، أوريجي





مقعد: Mignolet ، Fabinho ، Firmino ، صلاح ، لالانا ، Camacho ، ألكسندر أرنولد



